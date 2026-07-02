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Банк России все еще не исключает публикации прогноза по курсу рубля

Однако формат этих данных может и не соответствовать ожиданиям

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Банк России продолжает изучать вопрос публикации прогноза по курсу рубля, формат этих данных может быть не таким, как все ожидают, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.

"ЦБ этого не исключает (публикации прогноза по курсу - ИФ)", - сказал он.

"У нас нет, честно говоря, готового ответа. Мы действительно сейчас активно исследуем эту тему. Как вы знаете, у нас сейчас ведётся работа над обзором денежно-кредитной политики, итоги которого будут опубликованы в 2027 году. И там, среди прочего, ставится как раз вопрос: стоит ли расширить тот набор прогнозных переменных, который мы даем в официальной коммуникации. Курс и рынок труда в топе ключевых вопросов и запросов со стороны экспертного сообщества, и на самом деле то, что ставим мы себе", - отметил Ганган.

Он отметил, что Банк России видит много недостатков в том, чтобы публиковать просто прогноз конкретного курса какой-то валютной пары в номинальном выражении. "Важно понимать, что формат этой публикации может быть не совсем тот, который ждут люди", - добавил Ганган.

Сокращать число прогнозируемых показателей Банк России не собирается.

"Такой постановки вопроса в рамках наших исследований не стоит. Нам кажется, что тот набор макроэкономических переменных, который сейчас мы публикуем, он нужен рынку, он дает определённое понимание, фактуру и логику нашего прогноза. Наверное, тот прогноз, который есть, это минимально необходимый набор, и весь вопрос: следует ли его расширить, и за счёт каких макропоказателей", - пояснил Ганган.

Банк России Андрей Ганган
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