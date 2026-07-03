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Зампред ЦБ Заботкин прокомментировал ситуацию с динамикой курса рубля

По его оценке, нельзя говорить о направленном укреплении или ослаблении рубля

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Текущий курс рубля находится вблизи среднего уровня за последний год, поэтому нельзя говорить о каком-то его направленном укреплении или ослаблении, заявил на Финансовом конгрессе Банка России зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Большую часть последних 12 месяцев курс рубля к доллару был в диапазоне от 75 до 85 рублей за доллар. Сейчас он где-то 77-78 рублей, грубо - вблизи середины этого диапазона, поэтому говорить о том, что за последние 12 месяцев произошло какое-то направленное укрепление или ослабление курса, - нет", - сообщил он.

"Даже по отношению к 2024 году укрепление среднего курса... порядка 10%. Это, прямо скажем, не очень много. Это сопоставимо с теми колебаниями курсов, которые произошли в других валютных парах в мире за этот же промежуток времени", - отметил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин Банк России
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