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Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ

Euroclear подал апелляцию на решение о взыскании 18,2 трлн руб. по иску ЦБ РФ
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Euroclear 1 июля подал апелляционную жалобу на решение по иску Банка России, следует из картотеки суда.

Жалоба пока к производству не принята.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear о взыскании 18,2 трлн рублей в полном объеме.

26 мая суд удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Euroclear Арбитражный суд Москвы ЦБ РФ Банк России
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