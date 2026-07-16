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Суд отклонил апелляцию Euroclear на взыскание 18,2 трлн рублей по иску Банка России

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг отклонил жалобу Euroclear на решение по иску Банка России о взыскании 18,2 трлн рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Euroclear подал жалобу 1 июля, а 2 июля она была принята к производству.

6 июля Euroclear подал в апелляционный суд ходатайство о приостановлении исполнения решения.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear о взыскании 18,2 трлн рублей в полном объеме.

26 мая суд удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Euroclear Арбитражный суд Москвы США Эльвира Набиуллина Украина Еврокомиссия
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