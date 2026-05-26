Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщили журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев.

Это ходатайство ЦБ поступило в суд 19 мая.

"Мы считаем тревожным тот факт, что была произведена замена судьи, который вынес решение 15 мая - в столь короткий срок после замены. Замена была 14 мая, то есть через один день (решение - ИФ). Процедура приведения решения к немедленному исполнению тоже с нарушениями. Текст решения еще не опубликован, текста нет. Заседание назначено в крайне короткий срок - два дня назад, что лишило нас права на защиту", - заявили юристы Euroclear.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear в полном объеме. Банк России заявил, что удовлетворен этим решением. При этом ЦБ тогда отметил, что оно еще не вступило в силу, поэтому говорить о способах удовлетворения иска преждевременно.

Ранее сообщалось, что дело было передано новому судье: вместо Анны Петрухиной заседание тогда вела Надежда Бушмарина.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

