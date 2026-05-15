Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear на 200 млрд евро в полном объеме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear в полном объеме, сообщили журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев.

"Право Euroclear на справедливое судебное разбирательство было явно нарушено. Учитывая закрытый характер разбирательства, против которого мы возражали, мы не можем раскрывать никаких дополнительных сведений", - заявил Савельев, уточнив, что требования удовлетворены в полном объеме.

Как следует из информации суда, дело было передано новому судье: вместо Анны Петрухиной заседание в пятницу вела Надежда Бушмарина.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Банк России 27 февраля 2026 года подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании регламента Совета ЕС, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ.

Euroclear ЦБ РФ
