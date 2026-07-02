Международные резервы РФ с 19 по 26 июня сократились на $28,6 млрд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 26 июня составили $715,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 19 июня международные резервы равнялись $743,8 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $28,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.