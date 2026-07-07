Международные резервы РФ в июне снизились на 3,6%, до $720,4 млрд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2026 года уменьшился на $26,948 млрд, или на 3,6%, до $720,447 млрд с $747,395 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-июне 2026 года резервы стали меньше на $34,406 млрд, или на 4,6%, по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июне снизилась на $26,881 млрд, или на 8,2%, до $298,991 млрд. Доля золота в резервах на 1 июля опустилась до 41,5% с 43,6% на 1 июня.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.