Международные резервы РФ в апреле увеличились на 1,3%, до $758,7 млрд

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в апреле 2026 года увеличился на $9,694 млрд, или на 1,3%, до $758,678 млрд с $748,984 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-апреле 2026 года резервы стали больше на $3,825 млрд, или на 0,5%, по сравнению с $754,853 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в апреле выросла на $3,553 млрд, или на 1,1%, до $337,521 млрд. Доля золота в резервах на 1 мая снизилась до 44,5% с 44,6% на 1 апреля.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.