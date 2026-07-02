ЦБ запустит эксперимент по открытию счетов цифрового рубля на балансах банков к 2029 г.

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует запустить эксперимент, который позволит открывать счета цифрового рубля на балансах кредитных организаций, к 2029 году, это позволит им открывать вклады или выдавать кредиты, заявила журналистам зампред ЦБ Зульфия Кахруманова.

"Сейчас банки, когда открывают счета, это счета, открываемые в балансе Центрального Банка, а банки зарабатывают на переводах и смарт-контрактах. И банки как раз предлагают иную модель, чтобы счета на платформе открывались в балансе самого банка. Это даст возможность банкам открывать депозиты или кредиты, потому что ответственность за эти средства будет непосредственно у банка", - сказала Кахруманова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Эксперимент мы сможем запустить ближе к 2029 году, потому что нужна соответствующая нормативная обвязка, нужно регулирование настроить, доработки провести на стороне нас, на стороне банков. В общем, много ещё дискуссий предстоит и с банками, внутри нас", - добавила она.

Она отметила, что это не влияет на планы масштабирования цифрового рубля с 1 сентября текущего года и с 1 сентября следующего года, все обязанности для банков в этой части сохраняются.

"Два типа счетов просуществуют (на балансе ЦБ и банков - ИФ), мы думаем, где-то около двух лет, и мы потом по итогам посмотрим: мы сохраняем только один тип счетов, мы сохраняем оба типа счетов (...). Мы надеемся, что это тоже, возможно, даст какой-то дополнительный буст для участников рынка", - сказала зампред ЦБ.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ранее сообщалось, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте пяти-семи лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.