Кабмин РФ решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5-го класса до 10%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства, сообщила пресс-служба правительства.

Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее о принятии такого решения сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. "Это решение мы обсуждали на штабе, и это - одна из мер, в том числе направленных для стабилизации ситуации на биржевом рынке. Уже с 15% до 10% снижен (норматив биржевых продаж бензина - ИФ). И также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более 0,01% от каждой сделки. Это тоже стабилизирует ситуацию с ценами на бирже", - сказал он.

Ранее несколько источников "Интерфакса" сообщали, что высвободившиеся в результате принятия меры объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей.

Норматив для дизельного топлива, который составляет 16%, менять не планируется, говорил один из собеседников агентства.