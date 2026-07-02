Поиск

Кабмин РФ решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5-го класса до 10%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства, сообщила пресс-служба правительства.

Постановление об этом подписано. Принятое решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов.

Ранее о принятии такого решения сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. "Это решение мы обсуждали на штабе, и это - одна из мер, в том числе направленных для стабилизации ситуации на биржевом рынке. Уже с 15% до 10% снижен (норматив биржевых продаж бензина - ИФ). И также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более 0,01% от каждой сделки. Это тоже стабилизирует ситуацию с ценами на бирже", - сказал он.

Ранее несколько источников "Интерфакса" сообщали, что высвободившиеся в результате принятия меры объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей.

Норматив для дизельного топлива, который составляет 16%, менять не планируется, говорил один из собеседников агентства.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

 Набиуллина заявила, что пространство для снижения ключевой ставки есть и сейчас

Кабмин РФ решил снизить норматив продаж на бирже бензина 5-го класса до 10%

ЦБ учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе

 ЦБ учтет новые вводные по предстоящей бюджетной трехлетке в октябрьском прогнозе

В ЦБ вклад моторного топлива в июньскую инфляцию оценили в треть процентного пункта

ЦБ РФ скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля

Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

 Власти сконцентрируются на работе по топливообеспечению наиболее уязвимых регионов РФ

Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

 Цифровой рубль: новые этапы развития. Видеотрансляция

Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

 Крупнейшие банки России считают избыточной нагрузку на капитал по операционному риску

ЦБ РФ не планирует устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и Mastercard

Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом

 Набиуллина пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации с топливом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2912 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10243 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов