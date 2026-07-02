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Правительство РФ разрешило оборот бензина евро-3 до конца 2026 года

Правительство РФ разрешило оборот бензина евро-3 до конца 2026 года
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU -

Правительство РФ разрешило оборот бензина со скорректированными требованиями к содержанию серы для повышения надежности топливообеспечения.

"Принятое решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса", - отметили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июля подписал постановление №819. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение бензина с массовой долей серы не более 150 мг на килограмм.

Это решение направлено на повышение надежности топливообеспечения в РФ и реализуется "в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива", отмечается в документе.

Выпуск в обращение указанных видов топлива вправе осуществлять НПЗ и нефтебазы, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья в соответствии НК РФ (НПЗ, имеющие право на получение обратного акциза в рамках заключенных с Минэнерго соглашениях о модернизации мощностей - ИФ).

Указанные виды топлива не маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не подлежат выпуску в обращение и обращению на территориях других государств членов Евразийского экономического союза.

Министерству энергетики РФ поручено осуществлять мониторинг производства такого вида топлива, в том числе мониторинг производителей, объемов и технологий получения и ежеквартально докладывать в правительство РФ. Документ также содержит один пункт "для служебного пользования".

Как сообщалось, правительство также приняло решение с 1 июля по 30 сентября снизить норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15 до 10% от объёма производства.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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