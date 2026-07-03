В ЦБ назвали последствия для рубля от планируемого снижения базовой цены нефти в бюджетном правиле

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Планируемое снижение базовой цены нефти в бюджетном правиле может сместить вверх диапазон, в котором курс рубля колеблется последний год (75-85 рублей за доллар США), заявил РБК зампред Банка России Алексей Заботкин.

"По бюджетному правилу есть серьезные намерения по снижению базовой цены начиная с 2027 года. Это то, что диапазон действительно может сместить, это не будет какое-то радикальное изменение позиции диапазона, но некоторое снижение диапазона в сторону менее крепкого курса. Снижение базовой цены бюджетного правила, конечно, произойдет", - сказал он.

Оснований ждать изменения базовой цены уже в 2026 году нет.

"Мы уже миновали экватор этого года. Остается не так много времени, поэтому, мне кажется, оснований не то, чтобы этого ожидать, а в принципе это как-то предметно обсуждать вообще никаких нет", - подчеркнул зампред ЦБ.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что базовая цена в бюджетном правиле может быть снижена с 2027 года до $50 за баррель. Таким образом, цена отсечения будет соответствовать новому прогнозу Минэкономразвития по цене на нефть Urals на 2027-2029 годы - $50 за баррель. Действующая в текущем году цена отсечения $59 за баррель также соответствует прогнозу Минэкономразвития на 2026 год. При этом Минфин не планировал пополнение ФНБ в 2027 году за счет доходов 2026 года, что вытекает и из совпадения цены отсечения и прогнозной цены, а в 2028 году ожидал его пополнения на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года (цена отсечения на этот год предусмотрена $58 за баррель, а предыдущий прогноз Минэкономразвития на этот год был равен $61 за баррель). Новая конструкция - $50 и как цена отсечения, и как цена в макропрогнозе - поменяет эти планы.