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Рынок акций РФ в пятницу просел к 2240 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение из-за ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ на фоне роста инфляции, сдерживающим фактором выступила стабилизация цен на нефть (фьючерс на Brent торговался у $72 за баррель). Индекс МосБиржи просел в район 2240 пунктов и завершил очередную неделю в "минусе".

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2242,84 пункта (-0,6%), индекс РТС - 914,9 пункта (+0,3%). Среди индексных акций лидерами снижения выступили "префы" "Транснефти" (-4,4%), акции МКПАО "Озон" (-3,9%), "ММК" (-2,9%), но подросли бумаги "Московской биржи" (+1,8%), "Группы компаний ПИК" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 июля, составил 77,2264 руб. (-70,29 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 1,9-2,1% на фоне роста доллара от ЦБ на 0,17 рубля.

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