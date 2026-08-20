Биткойн превысил $71 тысячу впервые с июня

Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти в четверг, превысив отметку в $71 тысячу впервые с начала июня.

По данным Kraken, к 12:28 по московскому времени криптовалюта повысилась в цене на 4,1% и торгуется по $71 910.

Президент США Дональд Трамп накануне провел встречу с руководителями компаний Coinbase Global, Robinhood и Kraken, на которой призвал Конгресс принять масштабный закон о цифровых активах, известный как Clarity Act. Его рассмотрение застопорилось в Сенате из-за споров между республиканцами и демократами.

"Теперь нам нужно, чтобы Конгресс сделал следующий шаг и принял Clarity Act, его справедливую версию", - заявил Трамп.

На встрече также присутствовали глава Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Майк Селиг, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Пол Аткинс и советник Белого дома по вопросам криптовалют Патрик Уитт.

Ранее на этой неделе SEC предложила не распространять требование о регистрации ценных бумаг на определенные выпуски цифровых активов. По мнению комиссии, исключение поможет компаниям привлекать финансирование на начальных этапах своей деятельности.