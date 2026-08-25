Минсельхоз РФ сформировал штаб для переориентации экспорта сельхозпродукции

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ сформировал штаб для выработки оперативных решений по переориентации грузовых потоков и устранению логистических ограничений при транспортировке сельхозпродукции.

Как сообщает ведомство, его руководителем назначен замминистра Максим Боровой. В состав оперштаба вошли представители регионов и отраслевых союзов, федеральных органов исполнительной власти.

"Ключевая задача - обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, - говорится в сообщении. - Для каждого региона будут определены наиболее эффективные направления, исходя из географии и экономики перевозок".