Поступления в бюджет РФ от продажи госимущества в 2026 г. могут составить 331 млрд руб.

Вместе с дивидендами поступления могут вырасти примерно до 600 млрд рублей, заявил глава Росимущества

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бюджет РФ в текущем году может получить около 330 млрд рублей от продажи государственного имущества, вместе с дивидендами поступления могут составить порядка 600 млрд рублей, сообщил глава Росимущества Вадим Яковенко на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

"За шесть месяцев текущего года нам удалось обеспечить поступление в бюджет от управления государственным имуществом 307 млрд рублей. Только самих продаж было осуществлено более чем на 260 млрд. Это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого, 2025 года. На подходе у нас еще сделок на порядка 70 млрд рублей, а в целом по году ожидается 331 млрд денежных средств, которые поступят в бюджет Российской Федерации", - заявил Яковенко.

По словам главы Росимущества, вместе с дивидендами по итогам 2026 года планируется обеспечить поступление в бюджет около 600 млрд рублей. "Такую планку мы себе ставим", - отметил он.

Как сообщалось, в 2025 году Росимущество перечислило в бюджет 84,2 млрд рублей, полученных от приватизации имущества.