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США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2026 г. на 30 тыс. б/с

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2026 году на 30 тыс. б/с, до 13,83 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA).

Прогноз на 2027 год был повышен более значительно - на 110 тыс. б/с: с 14,15 млн б/с до 14,26 млн б/с. Таким образом, аналитики ведомства ждут роста нефтепроизводства в стране в следующем году на 430 тыс. б/с.

Показатель добычи нефти в стране по итогам рекордного 2025 года был пересмотрен в сторону увеличения: с 13,59 млн б/с до 13,66 млн б/с.

США Минэнерго США нефть
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