Цена Brent поднялась выше $99 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду четвертую сессию подряд в связи с новыми сигналами эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС Соединенных Штатов.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $99,02 за баррель, что на $1,1 (1,12%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,92 (0,9%), до $97,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,97 (1,04%), до $94 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,55 (1,7%), до $93,03 за баррель.

Brent подорожала на четверть с начала августа в связи с исчезновением надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном, а также возобновление военных действий в регионе.

Во вторник ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны йеменских хуситов. По сообщению министерства энергетики королевства, атаки привели к пожарам на нефтяных объектах. Их работу приостановили.

"Последние события лишь укрепляют инвесторов во мнении о том, что до возобновления мирных переговоров еще далеко. Нефтяной рынок, вероятно, продолжит закладывать в цены существенную премию за риск", - говорится в обзоре аналитиков ING.