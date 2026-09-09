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Рубль в среду заметно укрепился в паре с юанем на фоне усилившей рост нефти

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии в среду, рубль вырос на фоне усилившей повышение нефти. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,665 руб., что на 9,15 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 10 сентября на 1,01 рубля, до 85,4594 руб., и уменьшил на 1,25 рубля курс евро, до 99,2525 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

"Рубль вновь открылся вниз к юаню, но сразу перешел к активному укреплению. Затем произошла заметная коррекция, однако во второй половине торгов российская валюта ускорила подорожание. Пара CNY/RUB установила двухнедельный минимум около отметки 12,66 руб. Подорожанию рубля может способствовать ускорение роста котировок нефти. Хотя это лишь с лагом минимум в один месяц начинает увеличивать приток валютной выручки от нефтяного экспорта, на фоне позитива от сырьевого и геополитического факторов все больше инвесторов может принимать решение сократить свои позиции в иностранной валюте. Продавать ее заранее в ожидании дальнейшего снижения курса могут и экспортеры, хотя до очередного пика налоговых платежей более двух недель. Юань вышел вниз из недельного диапазона консолидации 12,7-13 руб. Правда, в области 12,65-12,69 находится значимая поддержка, а немного ниже незакрытый гэп вверх 12,6-12,65 руб., образовавшийся на старте торгов четверга, 26 августа. Поэтому здесь снижение пары CNY/RUB может приостановиться, она способна предпринять и заметную попытку развить отскок", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть продолжают расти вечером в среду и находятся на максимумах с июля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дорожают на 3,44%, до $101,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 3,67%, до $96,43 за баррель.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак-Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС Соединенных Штатов.

В среду в территориальных водах Ирака был атакован танкер, перевозящий порядка 2 млн баррелей иракского топлива, сообщает Reuters со ссылкой на представителей портовых властей. Кроме того, Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что за минувшую ночь обстрелам подверглись несколько торговых судов в Персидском заливе.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 9 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 3 базисных пункта - до 13,98% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в среду остались на уровнях предыдущего торгового дня - 13,93% и 14,27% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 14,78% годовых.

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