Поиск

Силуанов назвал базовым вариантом снижение цены отсечения до $50 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает в качестве базового варианта снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Других (вариантов - ИФ) нет. Для того, чтобы обеспечить стабильность бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы, в настоящее время рассматривается именно $50 за баррель. Это величина, при которой волатильность цен будет в минимальной степени влиять на сбалансированность бюджета. Поэтому в базовом варианте рассматривается $50 за баррель", - сказал он, отвечая на вопрос, какие варианты цены отсечения в бюджетном правиле рассматриваются кроме $50 за баррель.

Также, говоря о проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, министр отметил, что правительство рассмотрит его в последней декаде сентября.

Власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения в бюджетном правиле. Законодательством сейчас предусмотрено ее снижение темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

Позже он отмечал, что принятая в прошлом году траектория снижения цены уже не соответствует реалиям. "Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - сказал также он. "Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки", - добавил Силуанов.

Вице-премьер Александр Новак в начале сентября сообщал, что снижение цены до $50 за баррель - возможный вариант.

"Такая цифра обсуждается. Более точно, естественно, мы скажем после того, как все цифры, предложенные и рассмотренные федеральными органами исполнительной власти, будут одобрены на заседании правительства. Но стратегически - да, мы цену отсечения планируем снижать для того, чтобы обеспечивать более стабильный бюджет, его наполняемость, наполнение Фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках. Поэтому с точки зрения планирования - абсолютно правильный трек", - сказал он.

Антон Силуанов Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

 Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%

Минфин США увеличит выкуп долгосрочных гособлигаций в четверг в три раза, до $6 млрд

"ДОМ.РФ" стал владельцем бывшей "дочки" производителя лифтов Otis

 "ДОМ.РФ" стал владельцем бывшей "дочки" производителя лифтов Otis

Дефицит бюджета РФ за восемь месяцев составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП

Цена нефти Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля

Сбербанк в январе-августе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19%

 Сбербанк в январе-августе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 67,12%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 67,12%

Цена Brent поднялась выше $99 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11642 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3686 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов