Силуанов назвал базовым вариантом снижение цены отсечения до $50 за баррель

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает в качестве базового варианта снижение цены отсечения в бюджетном правиле до $50 за баррель, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Других (вариантов - ИФ) нет. Для того, чтобы обеспечить стабильность бюджета в разных условиях цен на энергоресурсы, в настоящее время рассматривается именно $50 за баррель. Это величина, при которой волатильность цен будет в минимальной степени влиять на сбалансированность бюджета. Поэтому в базовом варианте рассматривается $50 за баррель", - сказал он, отвечая на вопрос, какие варианты цены отсечения в бюджетном правиле рассматриваются кроме $50 за баррель.

Также, говоря о проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы, министр отметил, что правительство рассмотрит его в последней декаде сентября.

Власти в рамках подготовки проекта федерального бюджета на следующую трехлетку рассматривают дополнительное снижение цены отсечения в бюджетном правиле. Законодательством сейчас предусмотрено ее снижение темпами по $1 в год до $55 за баррель к 2030 году с нынешних $59.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены.

Позже он отмечал, что принятая в прошлом году траектория снижения цены уже не соответствует реалиям. "Двигаться такими темпами, как было предусмотрено в той "лесенке", о которой вы говорите (поэтапное снижение цены отсечения до $55 за баррель до 2030 года - ИФ), сейчас уже не актуально, надо принимать решение, соответствующее тем ценовым параметрам углеводородов, которые сложились не за последние два месяца. Мы понимаем, что сейчас высокий уровень цен - это конъюнктура. Поэтому мы должны принимать взвешенные решения для бюджета, обеспечивая финансовую устойчивость", - сказал также он. "Поэтому наши предложения будут заключаться в том, чтобы с 2027 года принять решение, которым мы можем руководствоваться в ближайшее время, не дожидаясь вот этой, так сказать, "лесенки", - добавил Силуанов.

Вице-премьер Александр Новак в начале сентября сообщал, что снижение цены до $50 за баррель - возможный вариант.

"Такая цифра обсуждается. Более точно, естественно, мы скажем после того, как все цифры, предложенные и рассмотренные федеральными органами исполнительной власти, будут одобрены на заседании правительства. Но стратегически - да, мы цену отсечения планируем снижать для того, чтобы обеспечивать более стабильный бюджет, его наполняемость, наполнение Фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках. Поэтому с точки зрения планирования - абсолютно правильный трек", - сказал он.