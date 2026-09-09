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Минэнерго США повысило прогноз падения мирового производства ЖУВ в 2026 г. на 300 тыс. б/с

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Мировое производство жидких углеводородов (ЖУВ) в 2026 году упадет на 5,62 млн б/с по сравнению с прошлым годом - до 100,62 млн б/с, говорится в отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Месяцем ранее прогнозировалось снижение на 5,29 млн б/с, при этом в свежем отчете была чуть повышена оценка производства в 2025 году - с 106,12 до 106,24 млн б/с.

Оценка объема производства ЖУВ на 2027 выросла на 140 тыс. б/с, до 109,88 млн б/с. Таким образом, рост показателя год к году может составить 9,26 млн б/с (предыдущая оценка - 8,9 млн б/с).

Ведомство сделало вывод, что поскольку потоки нефти через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы остаются напряженными, "запертые" объемы добычи нефти стран Ближнего Востока увеличились. Если в июле они составляли 5 млн б/с, то в августе выросли до 6,7 млн б/с. По оценке EIA, в III квартале будет "заперто" в среднем 6,23 млн б/с, в IV квартале - 5,66 млн б/с, в первом квартале 2027 года - 2,72 млн б/с.

Так, по расчетам ведомства, в августе у Кувейта наблюдалось сокращение добычи на 680 тыс. б/с по сравнению с 850 тыс. б/с в июле (относительно февраля, когда добывалось 2,56 млн б/с), ОАЭ уже два месяца - в июле и августе - не испытывают ограничений по сравнению с добычей в 3,6 млн б/с в феврале, Ирану пришлось снизить добычу в августе на 1 млн б/с по сравнению с 200 тыс. б/с в июле (в феврале страна добывала 3,39 млн б/с нефти), Ирак снизил производство на 1,16 млн б/с, что меньше июльского показателя ограничений в 1,72 млн б/с (в феврале Ирак добывал 4,4 млн б/с).

Ограничения Катара в августе увеличились до 200 тыс. б/с по сравнению с 150 тыс. б/с в июле (в феврале добыто 557 тыс. б/с), у Бахрейна - до 130 тыс. б/с по сравнению с июльскими 110 тыс. б/с (в феврале страна добывала 193 тыс. б/с).

Наибольшее увеличение объемов падения добычи наблюдается у Саудовской Аравии, которая с июля испытывает нападения йеменских хуситов как на свои энергообъекты, так и на проходящие по Баб-эль-Мандебскому проливу танкера - в августе королевству пришлось снизить добычу на 3,55 млн б/с по сравнению с 1,95 млн б/с в июле (в феврале страна добывала 10,5 млн б/с).

EIA отмечает, что производители все-таки находят способы экспортировать свою нефть - через обходные маршруты, перегрузку нефти из судна в судно, и используя нефтепровод Объединенных Арабских Эмиратов (он выходит в порту Фуджейра, находящемуся в Оманском заливе за пределами Ормузского пролива - ИФ).

Поэтому ведомство полагает, что до середины следующего года основные потоки нефти из региона восстановятся.

Минэнерго США
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