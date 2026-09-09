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"ЛУКОЙЛ" начал добычу на Командиршорской группе месторождений в НАО

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" реализовал первый этап крупного инвестиционного проекта по освоению Командиршорской группы месторождений в Ненецком автономном округе - построена установка подготовки нефти (УПН) "Командиршор" мощностью более 800 тыс. тонн нефти, ее ввод позволил приступить к промышленной эксплуатации месторождений, сообщила компания.

В системе подготовки попутного нефтяного газа (ПНГ) с высоким содержанием сероводорода используются технологии, разработанные и запатентованные в России.

Инфраструктура проекта будет способствовать освоению ближайших нефтяных месторождений.

Месторождения Командиршорской группы расположены в пределах Лайского вала Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Строительство УПН началось в декабре 2023 года. Для освоения Командиршорской группы месторождений возведены вахтовый жилой и административно-бытовой комплексы, сформированы опорная дорожная сеть и система внешнего энергоснабжения, создана система сбора нефти и газа, обустроены кустовые площадки.

"ЛУКОЙЛ-Коми" в 2014 году стало победителем в аукционе на право пользования недрами в пределах Северо-Командиршорского участка (запасы по С1 - 1,033 млн тонн), Западно-Командиршорского участка (запасы по С1 - 2,113 млн тонн), Командиршорского участка (запасы по С1 - 1,276 млн тонн) в НАО.

ЛУКОЙЛ НАО
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