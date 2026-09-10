Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне стабилизации нефти после ралли (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $101 за баррель) и неплохих данных Росстата по инфляции; инвесторы оценивают поступающие новости на тему украинского урегулирования.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2263,1 пункта (-0,04%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "Аэрофлота" (-0,9%), "НЛМК" (-0,9%), "ВК" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), но подросли акции "ММК" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,3%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составляет 85,4594 руб. (-1,01 рубля).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), ВТБ (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), акции "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%. Из данных за 7 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

В США накануне индексы акций просели на 0,5-0,8% во главе с Dow, участники рынка оценивали последствия затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке, где очередные удары между США и Ираном вызвали взлет цен на нефть, что укрепило ожидания роста ставки Федрезерва США в сентябре для обуздания подогреваемой подорожанием энергоресурсов инфляции.

Инвесторы ждут выхода ключевых отчетов о динамике цен производителей (индекс PPI) и потребительских цен (индекс CPI) в США за август. Они будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

Рынок оценивает в 60,2% вероятность повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября. Месяц назад такая вероятность оценивалась в 44,4%, по данным CME FedWatch.

Опасения, что увеличение стоимости заимствований негативно отразится на рынке акций, возросли, так как это может привести к росту расходов технологических компаний по обслуживанию кредитов, привлеченных под строительство дата-центров для моделей искусственного интеллекта, отмечает Trading Economics.

В Азии утром в четверг также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, австралийский ASX - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после взлета накануне из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в четверг составила $100,97 за баррель (-0,2% и +3,4% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $96,07 за баррель (+0,03% и +3,2% в среду).

Тем временем, Минэнерго США вновь резко повысило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год: с $86,91 до $91,01 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства. По его оценке, средняя спотовая цена Brent в августе составила в среднем $91 за баррель, что на $7 выше июльского показателя.

"Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, с начала года уменьшились на 400 млн баррелей. Мы ожидаем, что их снижение продолжится до конца 2026 года, в связи с чем в ближайшие месяцы цены будут находиться на уровне, близком к среднему показателю августа", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году был также резко повышен: с $69,39 за баррель до $73,74 за баррель.