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Фондовые индексы США снизились в среду

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, участники рынка оценивали последствия затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке.

Цена на нефть марки Brent в среду впервые с 24 июля поднялась выше отметки $100 за баррель на сообщениях об очередном обмене ударами между США и Ираном, укрепив ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет ключевую процентную ставку в сентябре для обуздания подогреваемой подорожанием энергоресурсов инфляции.

Инвесторы ждут выхода ключевых отчетов о динамике цен производителей (индекс PPI) и потребительских цен (индекс CPI) в США за август. Они будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

"Индекс CPI станет самым значимым показателем перед сентябрьским заседанием ФРС. Это последние данные по инфляции, с которыми ознакомятся руководители ЦБ перед принятием решения по ставке", - написали аналитики Glenmede.

Рынок оценивает в 60,2% вероятность повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября. Месяц назад такая вероятность оценивалась в 44,4%, по данным CME FedWatch.

Опасения, что увеличение стоимости заимствований негативно отразится на рынке акций, возросли, так как это может привести к росту расходов технологических компаний по обслуживанию кредитов, привлеченных под строительство дата-центров для моделей искусственного интеллекта, отмечает Trading Economics.

Ослаблению аппетита инвесторов к риску также способствовал рост доходности американских гособлигаций, пишет Reuters. Доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла до максимума с ноября 2023 года после заявления министерства финансов о намерении 10 сентября выкупить долгосрочные гособязательства на сумму до $6 млрд в рамках мер по поддержке ликвидности на рынке. Это заявление разочаровало участников рынка, которые ожидали увеличения объема выкупа до $8-10 млрд. Рост доходности безрисковых государственных облигаций снижает инвестиционную привлекательность акций.

Лидером падения среди компонентов индекса S&P стал ритейлер Casey's General Stores (-14,2%), представивший ранее отчетность за первый финансовый квартал. Темп роста его сопоставимых продаж замедлился и оказался слабее ожиданий рынка.

Значительные потери понесли также Vertiv Holdings (-9,6%), Charter Communications (-8,1%), Comcast Corp. (-6,6%), Cooper Cos. (-6,2%), Paramount Skydance (-5,4%) и International Paper (-5,1%).

Самое сильное падение в составе Dow Jones продемонстрировала Alphabet Inc. Акции компании подешевели на 2,3% после того, как принадлежащая ей Google объявила о намерении в ближайшие два года инвестировать 13 млрд евро в развитие ИИ-инфраструктуры в Финляндии.

Рыночная стоимость Boeing Co. уменьшилась на 2,1%, Procter & Gamble Co., Salesforce Inc. и Nike Inc. - на 2%, UnitedHealth Group и 3M- на 1,9%.

Amazon.com Inc. сократила капитализацию на 1,8% после сообщений СМИ о том, что технологический гигант разместил облигации в фунтах стерлингов на сумму около $5,8 млрд.

В число лидеров роста в S&P 500 вошла Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), представившая на рынке нового ИИ-ассистента Muse, способного получать доступ к другим приложениям и самостоятельно выполнять такие функции, как отправка почтовых сообщений и осуществление бронирований. Бумаги Meta подорожали на 6,6%.

Позитивную динамику продемонстрировали акции Datadog (+7,2%), Fair Isaac (+5,4%), Hewlett Packard Enterprise (+5,1%), HCA Healthcare и HP Inc. (+4,9%), Marvell Technology (+4,3%), а также International Business Machines (+3,4%).

Повысились котировки нефтяных компаний, в том числе ExxonMobil - на 2,2%, Chevron Corp. - на 1,9%, ConocoPhillips - на 1,1%.

Цена бумаг Signet Jewelers подскочила на 24%. Владелец одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании отчитался о получении чистой прибыли во втором квартале 2027 финансового года, а также улучшил прогноз скорректированной прибыли на текущий фингод.

Dow Jones Industrial Average опустился на 0,77% - до 52380,66 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,48% - до 7636,36 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,64% и закрылся на отметке 26253,34 пункта.

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