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Договоренности с Индией по самолетам включают сборку и техобслуживание

Обсуждается локализация авиадвигателей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российское предложение по поставкам и локализации в Индии авиалайнера SJ-100 носит комплексный характер и включает в том числе локализацию производства комплектующих, сборку, техобслуживание, а также обучение местных специалистов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, выступая на сессии форума "Иннопром.Индия", посвященной региональной авиации.

"Мы готовы именно Индии предложить совместные проекты по поставкам и локализации современных российских самолетов. Я имею в виду комплексные решения, включающие производство компонентов, создание сервисных центров, складов запчастей, обучение местных специалистов и многое-много другое... Речь идёт в первую очередь о самолёте "Суперджет-100" - эта известная машина теперь оснащена новым российским двигателем ПД-8", - сказал он.

Министр отметил, что есть перспективы и в работе по региональному самолету Ил-114-300, на который устанавливаются новые российские турбовинтовые двигатели.

Накануне ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") сообщило, что лицензионное соглашение по локализации производства самолетов SJ-100 в Индии более чем на 80% согласовано и будет подписано с корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в ближайшее время. "На предстоящей выставке AeroIndia 2027 рассчитываем заключить договор с первым индийским эксплуатантом (SJ-100 - ИФ)", - заявил глава ОАК Вадим Бадеха на форуме "Иннопром. Индия".

Также, по его словам, после январской выставки Wings of India ОАК "значительно продвинулась" в переговорах и вышла на ряд соглашений по самолету Ил-114-300. Последние планируется подписать на "Иннопром. Индия", где ОАК представляет решения для развития авиаперевозок.

В январе этого года ОАК и HAL подписали соглашение о совместной деятельности, которое, как ожидается, станет базой для организации лицензионного производства "Суперджетов" в Индии. Само производство может начаться через три года, в перспективе ОАК надеется выйти на выпуск от 20 до 40 самолетов в год, оценивал ранее Бадеха. Также он отмечал потенциальную возможность для локализации в Индии самолета Ил-114-300 -– с последующим темпом выпуска по 30-40 самолетов в год.

Минпромторг ОАК Ростех Индия Ил-114-300 SJ-100 Антон Алиханов
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