Авиавласти РФ и Индии планируют сертификационные мероприятия для локализации SJ-100 и Ил-114

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Авиационные власти РФ и Индии планируют в ближайшее время обсудить сертификационные мероприятия для локализации самолетов SJ-100 и Ил-114-300, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Для реализации этого проекта необходимо провести сертификационные мероприятия в самой Индии – это касается самой машины Ил-114-300, двигателя ТВС117, винта АВ112, "Суперджета" и двигателя ПД-8. Сегодня, совместно с министрами обсудили этот вопрос – в ближайшее время полетим в Индию, чтобы обменяться документами для проведения сертификационных мероприятий уже в Дели", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Иннопром.Индия".

Сертификация потребуется и для возможности эксплуатации самолетов индийскими авиакомпаниями, добавил он.

"В дальнейшем будем обсуждать вопросы, связанные с взаимодействием по линии МС-21, - сказал Ядров. - Чтобы эти самолеты могли совершать полеты в Индии и летать из Индии, необходимо индийским авиационным властям провести все мероприятия, связанные с сертификацией авиационной техники, сверить требования РФ, которые идентично гармонизированы с требованиями Международной организации гражданской авиации".

В январе этого года ОАК и индийская корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали соглашение о совместной деятельности, которое направлено на организацию лицензионного производства "Суперджетов" в Индии. Само производство может начаться через три года, в перспективе ОАК надеется выйти на выпуск от 20 до 40 самолетов в год, оценивал глава компании Вадим Бадеха. Также он отмечал потенциальную возможность для локализации в Индии Ил-114-300 – с последующим темпом выпуска по 30-40 машин в год.

Накануне ОАК сообщила, что лицензионное соглашение по локализации производства самолетов SJ-100 в Индии более чем на 80% согласовано и будет подписано с корпорацией HAL в ближайшее время. "На предстоящей выставке AeroIndia 2027 рассчитываем заключить договор с первым индийским эксплуатантом (SJ-100 - ИФ)", - сказал Бадеха. Также, по его словам, после январской выставки Wings of India ОАК "значительно продвинулась" в переговорах и вышла на ряд соглашений по самолету Ил-114-300. Последние планируется подписать на "Иннопром. Индия", где ОАК представляет решения для развития авиаперевозок.