ОАК подписала рамочные соглашения на поставку в Индию 85 самолетов Ил-114-300

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") в рамках выставки "Иннопром. Индия" подписала с местными авиакомпаниями соглашения о намерениях на поставку 85 региональных турбовинтовых самолетов Ил-114-300.

В частности, соглашение на 50 лайнеров заключено в интересах авиакомпании Pinnacle Air, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. C компанией Sleek Aviation подписан меморандум, предполагающий поставку 35 самолетов, а также открытие на базе эксплуатанта учебного центра с полнопилотажным тренажером. Также, по данным ОАК, планируется заключить соглашение на поставку до 20 самолетов авиакомпании Air Kerala.

"Индия обладает значительным потенциалом для развития региональных авиаперевозок, и Ил-114-300 хорошо отвечает задачам расширения маршрутной сети и повышения транспортной доступности. Достигнутые сегодня договоренности подтверждают интерес индийских авиакомпаний к российскому самолету и открывают новые возможности для нашего сотрудничества", - сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, которого цитирует пресс-служба.

Использование Ил-114-300 на местных авиалиниях будет способствовать реализации национальной программы UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik - "Пусть простые граждане страны летают"), направленной на повышение доступности авиаперевозок и открытие новых региональных аэропортов по всей Индии, сообщил через пресс-службу замглавы "Ростеха" Дмитрий Леликов. Помимо пассажирских перевозок, по его словам, самолет может быть задействован для доставки почты и грузов, проведения медицинских и спасательных операций.

Графики поставок воздушных судов, а также условия их техобслуживания и обязательства по локализации тех или иных компонентов Ил-114-300 планируется закрепить в рамках отдельных договоров с заказчиками. Первые твердые контракты на поставку ОАК рассчитывает заключить до конца текущего года, заявил гендиректор ОАК Вадим Бадеха. "По мере развития нашего сотрудничества мы готовы будем двигаться дальше и переходить в формат индустриального партнерства по сервису, техобслуживанию, обучению персонала и даже локализации производства Ил-114-300 в Индии", - сказал он.

В январе этого года ОАК и индийская компания Flamingo Aerospace заключили соглашение о поставке с 2028 года шести Ил-114-300. Тогда же Бадеха отмечал потенциальную возможность по локализации производства этих самолетов в Индии - с последующим темпом выпуска по 30-40 единиц в год.