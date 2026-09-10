Поиск

Цена красной икры в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цена на красную икру в РФ на фоне очень слабой лососевой путины выросла до рекордных 29,9 тыс. рублей за килограмм.

Согласно мониторингу информационного агентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 29,9 тыс. рублей. В сетевой рознице этот вид икры продается в диапазоне 21,6-29,9 тыс. рублей за кг. Икра кеты стоит 17,2-26,9 тыс. рублей, горбуши - 18,6-26,1 тыс. рублей, кижуча - 18,9-21,2 тыс. рублей за кг.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак"), с начала лососевой путины на Дальнем Востоке, с 20 мая по 7 сентября, в оборот введено 2,6 тыс. тонн красной икры.

По данным ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии), к 9 сентября в РФ добыто 94 449 тонн лососей.

"Максимально, что можно извлечь из этого объема лососей - 3 800 тонн икры, а готовой зернистой икры после пробивки и очистки получается еще меньше", - уточнил Савельев.

Как сообщалось, по прогнозу Росрыболовства, вылов лососей в этом году может составить максимум 110 тыс. тонн. В частности, на Камчатке, основном регионе добычи лососей, путина завершается с самыми низкими показателями за всю историю полуострова: к 8 сентября выловлено около 56 тыс. тонн, что почти в пять раз меньше прошлогоднего результата.

В 2025 году российские рыбаки получили 335 тыс. тонн лососей, в 2024-м – 235 тыс. тонн. Производство красной икры в 2025 году составило 12,4 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году.

По данным Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота икры лососевых и осетровых рыб в РФ с 2023 года снизилась с 28% до 14%.

Росрыболовство ВНИРО Дальний Восток Камчатка ЦРПТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

 TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

Цена красной икры в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг

Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

 Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

 Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%

Минфин США увеличит выкуп долгосрочных гособлигаций в четверг в три раза, до $6 млрд

"ДОМ.РФ" стал владельцем бывшей "дочки" производителя лифтов Otis

 "ДОМ.РФ" стал владельцем бывшей "дочки" производителя лифтов Otis
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11661 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов