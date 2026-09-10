Цена красной икры в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цена на красную икру в РФ на фоне очень слабой лососевой путины выросла до рекордных 29,9 тыс. рублей за килограмм.

Согласно мониторингу информационного агентства по рыболовству, в первой декаде сентября стоимость килограмма икры нерки достигла 29,9 тыс. рублей. В сетевой рознице этот вид икры продается в диапазоне 21,6-29,9 тыс. рублей за кг. Икра кеты стоит 17,2-26,9 тыс. рублей, горбуши - 18,6-26,1 тыс. рублей, кижуча - 18,9-21,2 тыс. рублей за кг.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель агентства Александр Савельев со ссылкой на данные ЦРПТ (оператор маркировки "Честный знак"), с начала лососевой путины на Дальнем Востоке, с 20 мая по 7 сентября, в оборот введено 2,6 тыс. тонн красной икры.

По данным ВНИРО (Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии), к 9 сентября в РФ добыто 94 449 тонн лососей.

"Максимально, что можно извлечь из этого объема лососей - 3 800 тонн икры, а готовой зернистой икры после пробивки и очистки получается еще меньше", - уточнил Савельев.

Как сообщалось, по прогнозу Росрыболовства, вылов лососей в этом году может составить максимум 110 тыс. тонн. В частности, на Камчатке, основном регионе добычи лососей, путина завершается с самыми низкими показателями за всю историю полуострова: к 8 сентября выловлено около 56 тыс. тонн, что почти в пять раз меньше прошлогоднего результата.

В 2025 году российские рыбаки получили 335 тыс. тонн лососей, в 2024-м – 235 тыс. тонн. Производство красной икры в 2025 году составило 12,4 тыс. тонн, что на 21% больше, чем в 2024 году.

По данным Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, доля нелегального оборота икры лососевых и осетровых рыб в РФ с 2023 года снизилась с 28% до 14%.