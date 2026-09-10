TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

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Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies в июне обнаружила новую нефтяную залежь на блоке 17 в Анголе, говорится в сообщении компании.

Добычу планируется начать с помощью свободных мощностей плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) Pazflor уже через три месяца после открытия этой залежи, которая получила название Acacia-5.

Ожидается, что она позволит увеличить производство на блоке на 6 тыс. баррелей в сутки.

TotalEnergies - оператор блока 17 с долей в 38%. Еще 22,16% принадлежат норвежской Equinor, 19% - американской ExxonMobil, 15,84% и 5% - ангольским Azule Energy и Sonangol E&P соответственно.

Французская компания также подписала концессии на 40%-е операторское участие в разведочных блоках 17/25 и 32/21 в бассейне Нижнего Конго. Их планируется связать с расположенной неподалеку инфраструктурой разрабатываемых ею блоков 17 и 32, где ведут добычу шесть FPSO.

ExxonMobil также владеет 40% в блоках 17/25 и 32/21. Оставшиеся 20% принадлежат Sonangol E&P.

Главный исполнительный директор TotalEnergies Патрик Пуяннэ в среду заявил, что в ближайшие пять лет она вместе с партнерами намерена вложить в Анголу $10 млрд. Компания работает в Анголе с 1953 года, ее штат здесь насчитывает около 1,5 тыс. человек. В 2025 году она добывала в стране 156 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Акции TotalEnergies дорожают на 0,9% на торгах в четверг.