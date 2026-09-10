ЦБ предложил направлять невостребованные выплаты по страхованию жизни на спецсчет

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предложил создать систему регулирования для сумм выплат, которые были накоплены по полисам страхования жизни, но оказались не востребованы самими выгодоприобретателями по не зависящим от страховщика причинам, сообщил заместитель главы департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов на конференции "Будущее страхового рынка" в четверг.

В предложенном подходе предполагается, что страховщики жизни, которые сталкиваются с подобными ситуациями, предпримут собственные усилия для нахождения получателей выплаты по завершенному договору. Если такие усилия не дадут результата, то через 2 месяца эти средства должны быть направлены на специальный счет в Банке России. Аналогичная система для невостребованных накоплений реализована в банковском секторе, уточнил Теплов.

"Есть ряд ситуаций, когда у страховой компании "зависают" деньги клиентов, - констатировал Теплов. - Это может быть, когда страховой случай произошел, страховая компания об этом знает, но страхователь не пришел за выплатой или никто даже не пришел с заявлением о том, что страховой случай имел место".

По словам представителя ЦБ, аналогичный предлагаемому страховщикам жизни подход используется регулятором в отношении невостребованных клиентами вкладов. "Соответственно, есть предложение для обсуждения - сформировать аналогичный подход для страхового рынка, создать специальный счет в Банке России, на который будут поступать от страховых компаний средства, которые "зависли" по независящим от страховой компании обстоятельствам", - сказал он.

Говоря о порядке действий добросовестного страховщика жизни в ситуации, когда страховое событие произошло, а за деньгами выгодоприобретатель не обратился, Теплов отметил: "Компания должна провести проверку в рамках полномочий, установленных для страховщиков жизни, данных ЗАГСа, есть ли там информация о смерти клиента. Если информации о смерти нет, а договор с выплатой подошел, есть значительные основания сказать, что как минимум дожитие по договору случилось. Если страховой случай произошел, то значит, ему нужно сделать выплату".

Далее страховая компания "может попробовать поискать своего клиента и напомнить ему об этом и заплатить ему напрямую", но если "в течение 2 месяцев этого не происходит, то деньги могут быть направлены на специальный счет в ЦБ. Вот такая идея", сказал Теплов, подчеркнув, что пока эта идея обсуждается с участниками рынка страхования жизни "в рабочем порядке".