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Сбер обсуждает поставку технологических решений в сфере медицины в Азию и на Ближний Восток

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк обсуждает возможность поставки технологических решений в сфере медицины на рынок Азии и Ближнего Востока, сообщил журналистам директор центра индустрии здоровья банка Сергей Жданов.

"На рынке Азии у нас лишь пока предварительные договоренности. В ОАЭ у нас сейчас идет предфинальная стадия подписания очень большого контракта, на 30 тыс. устройств, но это даже не устройства, а технологическое решение. Внимательно смотрят саудиты, потому что они внедрили другое решение наших конкурентов, но по некоторым показателям мы более точные", - сообщил Жданов журналистам в кулуарах форума "Иннопром. Индия".

Он отметил, что речь идет о сервисе GigaDoc (по видео лица оценивает на базе искусственного интеллекта состояние здоровья человека) от "СберМедИИ" (входит в индустрию здоровья Сбера).

Топ-менеджер добавил, что и в России есть спрос на этот сервис.

"СберМедИИ" ранее в отчете написала, что с 2026 года разрабатывает новые AI-продукты для выхода на международный рынок. Проведены переговоры с потенциальными заказчиками ПО в Индии, Мадагаскаре, Кении, Саудовской Аравии и ОАЭ, отмечала компания ранее. Международная экспансия являлась одной из мер по выводу компании в прибыль (чистый убыток в 2025 году по РСБУ сократился вдвое - до 224 млн руб.).

Жданов подчеркнул, что компания уже вышла на прибыль, выручка растет, в том числе и за счет международного бизнеса. "Но не только за счет международных контрактов. Мы в целом щупаем пока рынок. Я думаю, что в следующем году мы покажем очень крутое решение", - добавил он.

"СберМедИИ" пока фокусируется на развитии, IPO активов не планирует, подчеркнул топ-менеджер.

"Понятно, что "СберМедИИ" пока IPO рано. "СберМедИИ" - это сугубо венчурная компания, которая ищет свой рынок. К сожалению, искусственный интеллект в здравоохранении в России - это очень тяжёлый бизнес. Это огромные инвестиции в research and development (исследования и разработки - ИФ), НИОКР", - сказал он.

"Наверное, в какой-то недалёкой перспективе spin-off было бы интересно сделать, но сейчас весь фокус на развитии компании", - добавил Жданов.

Сбер Саудовская Аравия
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