В МИД РФ отметили, что товарооборот между РФ и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российско-китайский товарооборот устойчив и развивается, несмотря на внешнее давление, заявил заместитель иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Несмотря на внешнее давление, двусторонний товарооборот третий год подряд превышает $200 млрд", - заявил Руденко на VII Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.

Так, по словам замглавы МИД, "в первом полугодии 2026 года (...) мы вновь вернулись на траекторию устойчивого роста и по результатам этого года ждем нового рекорда".

Как отметил Руденко, взаимодействие между РФ и Китаем развивается в энергетической сфере, в области торговли сельскохозяйственной продукции и продовольствия, растут объемы двусторонних инвестиций. Кроме того, указал он, активно наращивается культурно-гуманитарный обмен.