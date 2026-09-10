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Объем российско-китайской торговли вырос 28% за восемь месяцев 2026 года

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - За восемь месяцев 2026 года торговля между РФ и Китаем выросла на 28% и превысила $185 млрд, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

"За восемь месяцев этого года российско-китайская торговля превысила $185 млрд. Это рост сразу на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Для сравнения, максимальный годовой оборот России и Германии, с нашим самым большим прошлым партнером, составлял $101 млрд", - сказал Титов на полях VII Российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в четверг.

По его словам, каждая четвертая иностранная компания в РФ сегодня связана с Китаем - зарегистрировано более 15,5 тыс. действующих компаний с китайскими учредителями или соучредителями. В конце 2021 года их число составляло около 1,4 тыс.

"Мы работаем не только над созданием Русского дома в Сиане, но и уже приступили к проекту создания Китайского дома в Москве", - отметил Титов.

Спецпредставитель президента РФ также выразил надежду, что российские рестораторы создадут целую сеть русских заведений в Китае. "Мы сегодня предлагаем создание целой сети русских ресторанов в Китае. И я очень надеюсь, что вы, наши рестораны, поддержите нашу инициативу", - сказал Титов.

Борис Титов РФ Китай
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