ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на 200 тыс. б/с

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики ОПЕК пятый месяц подряд понижают свой прогноз роста мирового спроса на нефть на 2026 год: теперь они ожидают его увеличения на 0,38 млн б/с - до 105,84 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Предыдущий прогноз предусматривал рост спроса на 0,58 млн б/с. Таким образом оценка была понижена на 200 тыс. б/с.

Пересмотр обусловлен снижением ожиданий по спросу в странах ОЭСР: прогноз его падения в европейских странах сообщества ухудшен со 120 тыс. б/с до 190 тыс. б/с, в азиатских - со 170 тыс. б/с до 210 тыс. б/с. Кроме того, более медленные темпы роста ожидаются в Китае: на символические 10 тыс. б/с против 90 тыс. б/с в предыдущем отчете.

По оценке аналитиков ОПЕК, суммарный спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, в 2026 году составит 59,7 млн б/с с учетом общего прироста потребления в 0,49 млн б/с (предыдущий прогноз - 0,61 млн б/с). Нефтяной спрос в ОЭСР ожидается на 110 тыс. б/с ниже, чем год назад, (предыдущий прогноз - падение на 40 тыс. б/с) и составит 46,14 млн б/с.

Аналитики альянса повысили оценки спроса на нефть в первом, третьем и четвертом кварталах 2026 года - до 106,29 млн б/с, 106,27 млн б/с, 107,85 млн б/с соответственно, но еще больше понизили оценку спроса во втором квартале - до 102,92 млн б/с.

Актуальные оценки ОПЕК мирового спроса на нефть: в 2025 году - 105,46 млн б/с (предыдущий прогноз - 105,16 млн б/с), в 2026-м - 105,84 млн б/с (ранее - 105,74 млн б/с), в 2027-м - 108,19 млн б/с (ранее - 107,9 млн б/с).

Таким образом, аналитики альянса ожидают, что мировой спрос на нефть в следующем году вырастет на 2,36 млн б/с, что на 200 тыс. б/с больше предыдущего прогноза в 2,16 млн б/с. Ожидается, что спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, вырастет на 1,92 млн б/с (предыдущий прогноз - 1,82 млн б/с), в странах ОЭСР - на 430 тыс. б/с (оценка августа - 340 тыс. б/с).

По предварительным данным за июль, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР выросли к предыдущему месяцу на 9,8 млн баррелей - до 2,763 млрд баррелей. Это на 57 млн баррелей ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, на 47,9 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 206,4 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для соглашения стран ОПЕК+, контролирующих уровень коммерческих запасов).

В частности, запасы нефти в странах ОЭСР в июле выросли к июню на 5,5 млн баррелей, до 1,313 млрд баррелей, нефтепродуктов - на 4,3 млн баррелей, до 1,451 млрд баррелей.