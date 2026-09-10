Поиск

Альянс ОПЕК+ в августе увеличил добычу нефти, но отстал от плана на 6,4 млн б/с

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в августе нарастили добычу нефти к уровню июля на 628 тыс. баррелей в сутки - до 29,633 млн б/с; при этом отставание от плана - 6,39 млн б/с, следует из ежемесячного отчета альянса.

Драйвером увеличения добычи стал Ирак, нарастивший её на 664 тыс. б/с, до 3,378 млн б/с. Однако это на 1,027 млн б/с ниже установленного плана в рамках сделки.

Совокупная добыча стран Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Иран, ОАЭ; данные по Катару ОПЕК не предоставляет - ИФ) составила 19,457 млн б/с, что на 280 тыс. б/с больше результата июля. Помимо Ирака, увеличил добычу нефти Кувейт - на 49 тыс. б/с, до 1,894 млн б/с, но также значительно отстал от выполнения квоты. Также рост производства зафиксирован в ОАЭ - на 54 тыс. б/с, до 3,835 млн б/с.

Все остальные страны региона нефтепроизводство снизили. Примечательно падение добычи в Иране - на 399 тыс. б/с, до 2,086 млн б/с. Саудовская Аравия сократила добычу на 75 тыс. б/с, до 7,276 млн б/с. Отставание королевства от квоты достигло 3,14 млн б/с.

Другой лидер сделки - Россия - в августе снизила добычу нефти на 160 тыс. б/с, до 8,718 млн б/с, отстав от плана на 1,169 млн б/с.

В свою очередь, Казахстан смог нарастить производство на 159 тыс. б/с, до 1,807 млн б/с. Это на 189 тыс. б/с выше установленной квоты страны в рамках ОПЕК+. Ранее она неоднократно нарушала свои обязательства в рамках сделки, значительно превышая разрешенный уровень добычи.

В целом страны ОПЕК, участвующие в сделке, увеличили производство нефти в августе на 677 тыс. б/с, до 15,66 млн б/с (ниже плана на 4,846 млн б/с); страны не-ОПЕК снизили его на 49 тыс. б/с, до 13,973 млн б/с (отставание - 1,54 млн б/с).

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:

Добыча, июль 2026Добыча, август 2026Изм-е мес./мес.План, август 2026Отклонение от плана
Алжир99599951001-2
Конго277275-1277-2
Экв. Гвинея5647-870-23
Габон2072171017735
Ирак271533786644405-1027
Кувейт18451894492660-766
Нигерия1537157335150073
Саудовская Аравия73527276-7510416-3140
ОПЕК149831566067720506-4846
Азербайджан455448-7551-103
Бахрейн6865-3196-131
Бруней90900837
Казахстан164918071591618189
Малайзия332316-16401-85
Мексика14541453-11753-300
Оман932923-983192
Россия88778718-1609887-1169
Судан2321-264-43
Южный Судан141131-101247
не-ОПЕК1402213973-4915513-1540
ОПЕК+290052963362836019-6386
Иран24852086-399-
Ливия13651355-9-
Венесуэла1122114523-
ОПЕК+ (весь)3397734220243
ОПЕК+ нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось

В МИД РФ отметили, что товарооборот между РФ и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд

TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

 TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

Цена красной икры в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг

Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

 Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

 Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

Инфляция в РФ с 1 по 7 сентября составила 0,05%, годовая замедлилась до 6,29%

Минфин США увеличит выкуп долгосрочных гособлигаций в четверг в три раза, до $6 млрд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11662 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3694 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов