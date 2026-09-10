Альянс ОПЕК+ в августе увеличил добычу нефти, но отстал от плана на 6,4 млн б/с
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в августе нарастили добычу нефти к уровню июля на 628 тыс. баррелей в сутки - до 29,633 млн б/с; при этом отставание от плана - 6,39 млн б/с, следует из ежемесячного отчета альянса.
Драйвером увеличения добычи стал Ирак, нарастивший её на 664 тыс. б/с, до 3,378 млн б/с. Однако это на 1,027 млн б/с ниже установленного плана в рамках сделки.
Совокупная добыча стран Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Иран, ОАЭ; данные по Катару ОПЕК не предоставляет - ИФ) составила 19,457 млн б/с, что на 280 тыс. б/с больше результата июля. Помимо Ирака, увеличил добычу нефти Кувейт - на 49 тыс. б/с, до 1,894 млн б/с, но также значительно отстал от выполнения квоты. Также рост производства зафиксирован в ОАЭ - на 54 тыс. б/с, до 3,835 млн б/с.
Все остальные страны региона нефтепроизводство снизили. Примечательно падение добычи в Иране - на 399 тыс. б/с, до 2,086 млн б/с. Саудовская Аравия сократила добычу на 75 тыс. б/с, до 7,276 млн б/с. Отставание королевства от квоты достигло 3,14 млн б/с.
Другой лидер сделки - Россия - в августе снизила добычу нефти на 160 тыс. б/с, до 8,718 млн б/с, отстав от плана на 1,169 млн б/с.
В свою очередь, Казахстан смог нарастить производство на 159 тыс. б/с, до 1,807 млн б/с. Это на 189 тыс. б/с выше установленной квоты страны в рамках ОПЕК+. Ранее она неоднократно нарушала свои обязательства в рамках сделки, значительно превышая разрешенный уровень добычи.
В целом страны ОПЕК, участвующие в сделке, увеличили производство нефти в августе на 677 тыс. б/с, до 15,66 млн б/с (ниже плана на 4,846 млн б/с); страны не-ОПЕК снизили его на 49 тыс. б/с, до 13,973 млн б/с (отставание - 1,54 млн б/с).
Ниже представлена таблица, в тыс. б/с:
|Добыча, июль 2026
|Добыча, август 2026
|Изм-е мес./мес.
|План, август 2026
|Отклонение от плана
|Алжир
|995
|999
|5
|1001
|-2
|Конго
|277
|275
|-1
|277
|-2
|Экв. Гвинея
|56
|47
|-8
|70
|-23
|Габон
|207
|217
|10
|177
|35
|Ирак
|2715
|3378
|664
|4405
|-1027
|Кувейт
|1845
|1894
|49
|2660
|-766
|Нигерия
|1537
|1573
|35
|1500
|73
|Саудовская Аравия
|7352
|7276
|-75
|10416
|-3140
|ОПЕК
|14983
|15660
|677
|20506
|-4846
|Азербайджан
|455
|448
|-7
|551
|-103
|Бахрейн
|68
|65
|-3
|196
|-131
|Бруней
|90
|90
|0
|83
|7
|Казахстан
|1649
|1807
|159
|1618
|189
|Малайзия
|332
|316
|-16
|401
|-85
|Мексика
|1454
|1453
|-1
|1753
|-300
|Оман
|932
|923
|-9
|831
|92
|Россия
|8877
|8718
|-160
|9887
|-1169
|Судан
|23
|21
|-2
|64
|-43
|Южный Судан
|141
|131
|-10
|124
|7
|не-ОПЕК
|14022
|13973
|-49
|15513
|-1540
|ОПЕК+
|29005
|29633
|628
|36019
|-6386
|Иран
|2485
|2086
|-399
|-
|Ливия
|1365
|1355
|-9
|-
|Венесуэла
|1122
|1145
|23
|-
|ОПЕК+ (весь)
|33977
|34220
|243