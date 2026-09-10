Альянс ОПЕК+ в августе увеличил добычу нефти, но отстал от плана на 6,4 млн б/с

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в августе нарастили добычу нефти к уровню июля на 628 тыс. баррелей в сутки - до 29,633 млн б/с; при этом отставание от плана - 6,39 млн б/с, следует из ежемесячного отчета альянса.

Драйвером увеличения добычи стал Ирак, нарастивший её на 664 тыс. б/с, до 3,378 млн б/с. Однако это на 1,027 млн б/с ниже установленного плана в рамках сделки.

Совокупная добыча стран Персидского залива (Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Иран, ОАЭ; данные по Катару ОПЕК не предоставляет - ИФ) составила 19,457 млн б/с, что на 280 тыс. б/с больше результата июля. Помимо Ирака, увеличил добычу нефти Кувейт - на 49 тыс. б/с, до 1,894 млн б/с, но также значительно отстал от выполнения квоты. Также рост производства зафиксирован в ОАЭ - на 54 тыс. б/с, до 3,835 млн б/с.

Все остальные страны региона нефтепроизводство снизили. Примечательно падение добычи в Иране - на 399 тыс. б/с, до 2,086 млн б/с. Саудовская Аравия сократила добычу на 75 тыс. б/с, до 7,276 млн б/с. Отставание королевства от квоты достигло 3,14 млн б/с.

Другой лидер сделки - Россия - в августе снизила добычу нефти на 160 тыс. б/с, до 8,718 млн б/с, отстав от плана на 1,169 млн б/с.

В свою очередь, Казахстан смог нарастить производство на 159 тыс. б/с, до 1,807 млн б/с. Это на 189 тыс. б/с выше установленной квоты страны в рамках ОПЕК+. Ранее она неоднократно нарушала свои обязательства в рамках сделки, значительно превышая разрешенный уровень добычи.

В целом страны ОПЕК, участвующие в сделке, увеличили производство нефти в августе на 677 тыс. б/с, до 15,66 млн б/с (ниже плана на 4,846 млн б/с); страны не-ОПЕК снизили его на 49 тыс. б/с, до 13,973 млн б/с (отставание - 1,54 млн б/с).

Ниже представлена таблица, в тыс. б/с: