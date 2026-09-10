Изъятые у Гайсина в пользу РФ акции "Уралбиофарма" оценены почти в 1 млрд рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость доли в АО "Уралбиофарм" (Екатеринбург) в размере 99,995%, которая ранее по решению суда перешла от бизнесмена и экс-депутата Госдумы Малика Гайсина в собственность государства, составляет 977,13 млн рублей, говорится на портале "Федресурс".

В отчете об оценке указано, что площадка предприятия включает в себя земельный участок площадью 22,5 тыс. кв. м, а также семь корпусов с площадью производственных помещений 3,3 тыс. кв. м.

"Уралбиофарм" является крупным производителем лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения, а также биологических добавок в Свердловской области. На общероссийском рынке компания находится на 20-м месте среди производителей фармацевтических субстанций (по данным на 2024 год). В своем сегменте доля рынка у компании составляет около 1%.

Отмечается, что у "Уралбиофарма" наблюдается устойчивая отрицательная динамика физических объемов производства: с 172,2 млн единиц в 2020 году до 78 млн единиц за 2025 год. При этом выручка продемонстрировала рост - с 921,4 млн рублей в 2020 году до пикового значения 1,6 млрд рублей в 2023 году. Это может свидетельствовать о качественном изменении структуры продаж, говорится в документе.

"Предприятие проводит стратегию перехода от объемно-ориентированной модели к ценностно ориентированной, заключающейся в сокращении низкомаржинальных объемов, что компенсируется ростом средней цены и смещением в сторону более дорогостоящих препаратов. Данная модель позволяет наращивать выручку даже в условиях снижения физических объемов выпуска", - говорится в отчете.

При этом по итогам 2025 года предприятие получило 1,22 млрд рублей выручки (снижение на 7,7% к уровню 2024 года). Основная причина уменьшения – закрытие на ремонт и реконструкцию с января 2025 года пяти производственных корпусов согласно предписанию комиссии Минпромторга РФ, которая проводила аудит производства с целью получения лицензии GMP на новый срок до 2027 года. На первом этапе планируется модернизация некоторых корпусов и упаковочного цеха, на втором – перевооружение основных фондов для выпуска лекарственных препаратов, на третьем – модернизация основного корпуса.

Прогнозный показатель выручки за текущий год составляет 1,18 млрд рублей. В документе говорится, что в 2025-2026 годах "Уралбиофарм" не может выйти на рентабельность 2022-2024 годов из-за законодательной базы (предприятие должно получить российский сертификат GMP), конкурентной среды, дешевого продукта, отсутствия в портфеле новых современных молекул. Если "Уралбиофарм" не получит в 2026-2027 годах сертификат GMP в Узбекистане, то выручка в 2027 году упадет на 30% к уровню 2026 года.

"Несмотря на текущие операционные трудности, финансовое положение компании остается стабильным благодаря значительному запасу собственного капитала и низкой долговой нагрузке. Для возвращения к прибыльности ключевым приоритетом становится оптимизация структуры затрат", - говорится в отчете об оценке.

По данным отчетности "Уралбиофарма", компания по итогам 2025 года получила чистую прибыль в размере 1,1 млн рублей против 66,6 млн рублей годом ранее.

"Уралбиофарм" работает с 1930 года, производит препараты различных фармакотерапевтических групп, в том числе жизненно необходимые, и некоторые брендовые препараты, предназначенные для симптоматического лечения вирусных и простудных заболеваний.

Как сообщалось, в августе 2023 года Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций "Уралбиофарма". Генпрокуратура установила, что Гайсин в период осуществления полномочий депутата Госдумы в 1995-1999 годах в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством, являлся монопольным владельцем "Уралбиофарма", увеличив долю участия до 99,995%.

В начале лета 2024 года акции "Уралбиофарма", находящиеся в федеральной собственности, были внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2024-2026 годы. Осенью 2024 года гендиректором предприятия стал депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Серебренников, который руководил различными фармкомпаниями.