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ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершившегося в четверг.

Как говорится в сообщении регулятора, ставка по депозитам повышена до 2,5% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - до 2,65%, ставка по маржинальным кредитам - до 2,9%.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Ставки повышены второй раз в этом году, в июне ЕЦБ поднял их впервые с сентября 2023 года.

"Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, - говорится в заявлении ЕЦБ. - Инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого показателя в 2% в течение длительного времени".

Регулятор отмечает сохранение высокой неопределенности при рисках усиления инфляции в еврозоне и замедления экономического роста.

"Обновленные сценарии, подготовленные экспертами ЕЦБ, показывают широкий диапазон возможных траекторий динамики ВВП и инфляции при различных допущениях относительно интенсивности и продолжительности энергетического шока, а также его косвенных и вторичных эффектов", - говорится в сообщении ЦБ.

С учетом принятого решения, регулятор остается в хорошей ситуации, чтобы пройти через период неопределенности, вызванный конфликтом, отмечают в ЕЦБ. Руководство Центробанка продолжит принимать решения по денежно-кредитной политике на каждом конкретном заседании, основываясь на поступающих статданных.

Портфель бумаг, приобретенных ЕЦБ в рамках двух программ выкупа активов (PEPP и APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления, говорится в сообщении.

Совет управляющих готов корректировать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2% в среднесрочной перспективе.

Евро дешевеет в паре с долларом США на итогах заседания ЕЦБ, европейские фондовые индексы снижаются.

Курс евро в паре с долларом США по данным на 15:35 по московскому времени в четверг опустился на 0,3%, до $1,1600. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 теряет 0,5%.

ЕЦБ
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