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ЕЦБ улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2026-2027гг

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны в 2026 году вырастет на 0,9%, в следующем году - на 1,4%, говорится в сообщении Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания.

Три месяца назад регулятор предполагал подъем соответственно на 0,8% и 1,2%.

Этот пересмотр в сторону повышения "обусловлен главным образом более высокой, чем ожидалось, устойчивостью экономики еврозоны", отмечается в отчете.

Экономический рост в 2028 году прогнозируется на уровне 1,5%, как и прежде.

ЕЦБ по-прежнему ожидает, что потребительские цены в этом году увеличатся на 3%. Прогноз на 2027 год был пересмотрен до 2,5% с 2,3%, на 2028 год - до 2,1% с 2%.

Потребительские цены без учета энергоносителей и продуктов питания (базовая инфляция) повысятся в 2026 году на 2,5% (без пересмотра), в будущем году - на 2,6% (ранее ожидалось 2,5%), в 2028 году - на 2,3% (2,2%).

"Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, и инфляция, как ожидается, будет оставаться значительно выше целевого уровня (ЕЦБ в 2% - ИФ) в течение длительного времени", - отмечается в сообщении.

При этом регулятор отметил сохранение крайне неопределенных перспектив развития ситуации.

"Сохраняются риски того, что инфляция окажется выше, а экономический рост - ниже прогнозируемых уровней, - говорится в отчете. - Что касается энергетического шока, то подготовленные экспертами обновленные сценарии демонстрируют широкий спектр возможных вариантов динамики экономического роста и инфляции в зависимости от различных предположений относительно интенсивности и продолжительности этого шока, а также его косвенных и вторичных эффектов".

ЕЦБ ВВП
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