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Силуанов заявил, что дизельная сделка поддержит платежный баланс РФ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Договоренности с США, открывшие возможность для экспорта российского дизельного топлива на мировые рынки, поддержат платежный баланс РФ, а бюджету страны принесут косвенную выгоду - через налоговые поступления от нефтяников, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту, это важно для нашего платежного баланса и для компаний, в первую очередь, конечно", - сказал Силуанов журналистам в Госдуме в ответ на просьбу прокомментировать плюсы от дизельной сделки.

Отвечая на вопрос, получит ли дополнительные доходы бюджет, министр сказал: "Нет, у нас нет экспортных пошлин на дизель". "Но зато это будет учитываться в финансовых результатах компаний, которые будут платить, соответственно, налоги в бюджетную систему", - подчеркнул глава Минфина.

Как сообщалось, после пятничного телефонного разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Уже в октябре Россия готова поставить на рынок США, а также других партнеров 300 тыс. тонн дизельного топлива, а к концу года готова будет довести этот объем до 3-3,5 млн т в месяц, говорил вице-премьер Александр Новак.

Антон Силуанов OFAC США Минфин РФ
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