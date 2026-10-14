Новак ждет, что сделка с США по дизелю скажется на увеличении добычи нефти в РФ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Послабление от США по экспорту российского дизтоплива благотворно скажется на экономике РФ.

"Безусловно, для нашей экономики это позитивный сигнал и в целом связан с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи, это дополнительные налоги в бюджет, возможность формирования бюджета, расходов на социальную сферу, возможности для инвестиций в том числе. Для нашей нефтегазовой отрасли - выполнение определенной программы по наращиванию объемов добычи и переработки", - сказал вице-премьер РФ Александр Новак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2026).

"В соответствии с договоренностями, поставки будут на мировые рынки и, в том числе в Соединенные Штаты Америки", - уточнил он.

Новак напомнил, что к концу года РФ может выйти на уровень поставок в 3-3,5 млн тонн. "Тот уровень, который Россия поставляла на мировые рынки. Это есть те самые более 10% мирового рынка", - уточнил Новак.

"Мы не можем загадывать заранее, это будет зависеть от текущей ситуации на рынке", - ответил он на вопрос о том, рассчитывает ли РФ, что послабления санкций продолжатся.

"Европа является одним из участников мирового энергетического рынка, в том числе и нефти, и нефтепродуктов, поэтому при балансировке спроса и предложения во всем мире будет происходить корректировка цены на нефтепродукты и для Европы", - пояснил вице-премьер влияние "дизельной сделки" между РФ и США на европейский рынок.

Отвечая на вопрос, отправлен ли уже в США первый танкер с российским дизтопливом, Новак сказал: "Нужно заключить контракт, соответственно, и обеспечить законную поставку. Это требует определенного времени".