Новак подчеркнул, что рынок РФ в приоритете и обеспечен дизтопливом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Внутренний рынок РФ в приоритете, и он полностью обеспечен дизтопливом, Россия имеет возможность обеспечить дополнительные поставки ДТ на мировые рынки, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ИС "Вести".

"Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены ДТ сельхозработы - уборочные и посевная, обеспечен северный завоз", - сказал он.

"Поэтому мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки. В том числе, чтобы сбалансировать сложную ситуацию, связанную с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением мощности переработки в мире, из за того, что и инфраструктура, и логистика нарушены", - отметил Новак.

Дополнительные поставки дизтоплива из РФ на мировые рынки позволят частично сбалансировать спрос и предложение, уже видим этот процесс, сообщил вице-премьер.

Он отметил, что мировые цены на ДТ значительно выросли относительно начала года – "примерно на 80%-100%, то есть почти в два раза".

"И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим – на мировых рынках цены на дизельное топливо скорректировались в сторону снижения, примерно на 5-6%", - отметил он.

"Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Потому что в целом у нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как уже ранее мы говорили, до конца года можем выйти на объемы 3-3,5 млн тонн в месяц поставок ДТ на мировые рынки, как это было и до кризисных времен", - добавил Новак.