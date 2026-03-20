Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б. п. - до 15%

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России седьмой раз подряд принял решение снизить ключевую ставку. Шаг вновь составил 50 базисных пунктов, ставка снижена до 15% годовых.

Подавляющее большинство аналитиков ожидали снижения ставки на 50 б.п., хотя ряд экспертов допускали и более широкий шаг - 100 б.п.

"Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий", - говорится в пресс-релизе.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

13 февраля регулятор шестой раз подряд снизил ключевую ставку, шаг составил 50 базисных пунктов, ставка была снижена до 15,5% годовых.

Такой же шаг снижения был 19 декабря и 24 октября 2025 года. В сентябре прошлого года принималось решение о более существенном понижении ставки - на 100 б.п. Перед этим, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ее сразу на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых. Ранее, впервые более чем за 2,5 года, решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня.

До июня ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 октября 2024 года на 200 базисных пунктов с 19%.

На заседании 20 декабря 2024 года было принято решение сохранить ставку на этом уровне, хотя большинство аналитиков ожидало ее повышения. Затем 14 февраля, 21 марта и 25 апреля 2025 года ставка оставалась на этом же уровне.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 апреля.