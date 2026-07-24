Банк России снизил ключевую ставку до 14%

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение десятый раз подряд. Шаг, как и на июньском заседании, составил 25 базисных пунктов, ставка снижена до 14% годовых.

Подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

"Экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора.

До этого на протяжении девяти заседаний Банк России снижал ставку. При этом на предыдущем заседании, 19 июня, был применен шаг снижения в 25 базисных пунктов. Такой шаг снижения последний раз был 6 лет назад (в июле 2020 года, тогда, правда, ставка была однозначной - она была снижена с 4,5% до 4,25%).

Ранее, 24 апреля, ставка была снижена на 50 б.п., до 14,5% годовых. Такой же шаг был 20 марта, ставка была также снижена на 50 б.п., до 15% годовых, а также 13 февраля, 19 декабря и 24 октября 2025 года. В сентябре прошлого года принималось решение о более существенном понижении ставки - на 100 б.п. Перед этим, 25 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ее сразу на 200 б.п., до 18% годовых с 20% годовых.

До этого, впервые более чем за 2,5 года, решение о снижении ставки (на 100 б.п., с 21% годовых) было принято 6 июня прошлого года.

До июня ЦБ сохранял ставку на уровне 21% годовых четыре заседания подряд после ее повышения 25 октября 2024 года на 200 базисных пунктов с 19%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.