ЦБ протестирует офлайн-платежи цифровыми рублями в 2027 году

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Банк России к концу ноября запустит сервис подписок в цифровом рубле, а в 2027 году планирует протестировать офлайн-платежи цифровыми рублями, заявила на пресс-конференцыии председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

"Сервисы (на платформе цифрового рубля - ИФ) вводятся постепенно, это целенаправленно, сознательная политика. Вот, например, к концу ноября мы собираемся запустить сервис подписок, который все считают, что будет очень востребован. В следующем году мы планируем протестировать оффлайн-платежи. И запустить тоже несколько полезных сервисов для бизнеса", - сказала Набиуллина.

"Интерес (к цифровому рублю - ИФ) оказался выше, чем мы ожидали на старте. Может, наши ожидания были достаточно скромными. Постоянно следим за ситуацией, как она развивается. Сейчас, на данный момент открыто 270 тысяч счетов цифрового рубля. Надо сказать, что 15 тысяч - это юридические лица, индивидуальные предприниматели", - добавила она.

По ее словам, сейчас к платформе цифрового рубля присоединились 36 банков, часть из них подключена в обязательном порядке в соответствии с требованием закона, другая часть, которая состоит из 15 банков, подключилась добровольно.

С 1 сентября в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн руб. стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

У участников рынка, которые войдут во вторую волну, - кредитных организаций с универсальной лицензией и торговых компаний, их клиентов, с выручкой больше 30 млн руб. за год - такая обязанность наступит 1 сентября 2027 года, а для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн рублей - 1 сентября 2028 года. При желании банки могут подключаться раньше сроков, установленных законом.

Количество счетов цифрового рубля, открытых гражданами за месяц после масштабирования проекта 1 сентября, превысило 220 тысяч Это существенно больше ожиданий регулятора, предполагавшего, что до конца года будет открыто около 60 тысяч счетов, отмечал ЦБ.