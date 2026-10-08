Поиск

ЦБ отмечает по-прежнему невысокий интерес инвесторов к фьючерсам на криптовалюты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Интерес розничных инвесторов к фьючерсам, ценообразование которых привязано к стоимости криптовалют, остается небольшим, говорится в обзоре рисков финансового рынка Банка России.

По данным на 1 октября, открытые позиции на "Московской бирже" и "СПБ Бирже" держали около 6,5 тысяч человек, их совокупный объем составлял порядка 1,1 млрд рублей.

Более половины совокупного объема позиций на Мосбирже приходится на 78 инвесторов, тогда как на "СПБ Бирже" на 223 физлица с позицией свыше 1 млн рублей приходится более 70% совокупного объема, отмечает регулятор.

Объем нетто-позиций физических лиц по внебиржевым форвардам, ценообразование которых привязано к стоимости криптовалют, на 1 октября составлял 2,6 млрд рублей, по внебиржевым опционам - 1,6 млрд рублей, по свопам - 1,8 млрд рублей, наблюдается умеренная положительная динамика. Среди всех розничных инвесторов 15% имеют позиции более 10 млн рублей, при этом на них приходится около 50% всего объема вложенных средств.

Розничные инвесторы также вкладываются в цифровые финансовые активы (ЦФА) и используют стратегии автоследования, в рамках которых происходит инвестирование в активы, стоимость которых привязана к стоимости криптовалют. По состоянию на 1 сентября 234 физлица вложили порядка 0,1 млрд руб. в стратегии автоследования, а в ЦФА - 4,5 тысячи физлиц при объеме в 0,5 млрд рублей, сказано в обзоре.

ЦФА Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ в четверг просел к 2310п по индексу МосБиржи

В ЦБ сомневаются, что бюджет может позволить себе допстимулы для рынка акционерного капитала

Цена нефти Brent подскочила до $105,6 за баррель

 Цена нефти Brent подскочила до $105,6 за баррель

Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

 Китайский автоконцерн Leapmotor планирует расширяться в Европе

Т-банк восстановил работу своего мобильного приложения после сбоя

Соглашение о продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" инвесткомпании Carlyle истекло в июле

Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

 Акции девелопера "Самолет" выросли на 5% на заявлениях Сбербанка

В Сбере сообщили об активной работе с "Самолетом" и подготовке плана улучшения ситуации

ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

 ЦБ РФ установил факты манипулирования на рынке облигаций

Греф пообещал "очень хорошие" дивиденды Сбербанка по итогам 2026 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12176 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3858 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов