ЦБ отмечает по-прежнему невысокий интерес инвесторов к фьючерсам на криптовалюты

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Интерес розничных инвесторов к фьючерсам, ценообразование которых привязано к стоимости криптовалют, остается небольшим, говорится в обзоре рисков финансового рынка Банка России.

По данным на 1 октября, открытые позиции на "Московской бирже" и "СПБ Бирже" держали около 6,5 тысяч человек, их совокупный объем составлял порядка 1,1 млрд рублей.

Более половины совокупного объема позиций на Мосбирже приходится на 78 инвесторов, тогда как на "СПБ Бирже" на 223 физлица с позицией свыше 1 млн рублей приходится более 70% совокупного объема, отмечает регулятор.

Объем нетто-позиций физических лиц по внебиржевым форвардам, ценообразование которых привязано к стоимости криптовалют, на 1 октября составлял 2,6 млрд рублей, по внебиржевым опционам - 1,6 млрд рублей, по свопам - 1,8 млрд рублей, наблюдается умеренная положительная динамика. Среди всех розничных инвесторов 15% имеют позиции более 10 млн рублей, при этом на них приходится около 50% всего объема вложенных средств.

Розничные инвесторы также вкладываются в цифровые финансовые активы (ЦФА) и используют стратегии автоследования, в рамках которых происходит инвестирование в активы, стоимость которых привязана к стоимости криптовалют. По состоянию на 1 сентября 234 физлица вложили порядка 0,1 млрд руб. в стратегии автоследования, а в ЦФА - 4,5 тысячи физлиц при объеме в 0,5 млрд рублей, сказано в обзоре.