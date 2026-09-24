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ЦБ планирует провести пилот с офлайн-платежами цифровыми рублями в 2027 году

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Банк России рассчитывает начать пилот с офлайн-платежами цифровыми рублями в 2027 году, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с августа 2023 года проводил пилот с цифровыми рублями.

"Пока шёл наш онлайн, фактически, пилот, к счастью, на рынке появились решения (для офлайн-платежей - ИФ). Они сделаны на базе сим-карт, это наши, российские производители. Хорошо, что их много, несколько. И мы вот вместе с ними сейчас все наши гипотезы отрабатываем, и завершаются исследования. К концу года мы планируем как раз сделать прототип и уже в следующем году тоже начнём с пилотной группы, с несколькими банками. Сейчас тоже вот с ними обсуждаем, как это организовать", - сказала Бакина в ходе Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

"Поэтому я уверена, что офлайн-кошелёк и офлайн-операции уже близки, и мы сможем к следующим "волнам" наших банков, которые сейчас только готовятся подключиться к платформе, может им быть доступен", - добавила она.

С 1 сентября в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн руб. стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

У участников рынка, которые войдут во вторую волну, - кредитных организаций с универсальной лицензией и торговых компаний, их клиентов, с выручкой больше 30 млн руб. за год - такая обязанность наступит 1 сентября 2027 года, а для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн рублей - 1 сентября 2028 года.

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