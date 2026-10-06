За месяц граждане открыли больше 220 тысяч счетов цифрового рубля

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Количество счетов цифрового рубля, открытых гражданами за месяц после масштабирования проекта 1 сентября, превысило 220 тысяч, заявила на форуме "ФинТех x10" зампред Банка России Зульфия Кахруманова.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года до 1 сентября 2026 года проводил пилот с цифровыми рублями. В период пилотирования было открыто 5 тысяч счетов.

"За первый месяц (после широкого запуска цифрового рубля - ИФ) у нас больше 220 тысяч счетов, то есть наши граждане открыты миру, операции им интересны", - сказала Кахруманова.

"Наши прогнозы по открытию счетов до конца этого года были очень аккуратные, мы думали, что около 60 тысяч счетов будет. Ориентировались на цифры похожие, когда шли транзакции по Системе быстрых платежей, и делали некоторую корректировку на то, что меняется клиентский путь. Все-таки Система быстрых платежей - это просто в своем мобильном приложении выбрать перевод через СБП или оплату по СБП, а здесь надо все-таки открыть счет цифрового рубля", - добавила она.

С 1 сентября в России начался масштабный запуск проекта цифрового рубля, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и их клиенты - торговые компании с выручкой за прошлый год более 120 млн рублей стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

У участников рынка, которые войдут во вторую волну, - кредитных организаций с универсальной лицензией и торговых компаний, их клиентов, с выручкой больше 30 млн рублей за год - такая обязанность наступит 1 сентября 2027 года, а для банков с базовой лицензией и торговых компаний с годовой выручкой от 20 млн до 30 млн рублей - 1 сентября 2028 года.