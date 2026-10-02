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В Минфине России начали выплачивать зарплату в цифровых рублях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Некоторые сотрудники Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях 1 октября, сообщает пресс-служба министерства в пятницу.

Для перечисления платежей эти сотрудники открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

ЦБ с середины августа 2023 года проводил пилот с цифровыми рублями. С 1 сентября начался масштабный запуск проекта, крупнейшие банки (системно значимые и входящие в число значимых игроков на рынке платежных услуг) и крупные торговые компании стали предоставлять своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой.

Минфин
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