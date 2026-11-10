ЦБ подумает над возможностью начисления процентов на счета в цифровых рублях

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Банк России следит за мировыми трендами и готов рассмотреть вопрос начисления процентов на счета, открытые в цифровых рублях, заявила в Совете Федерации зампред ЦБ Зульфия Кахруманова.

"Что касается возможности начислений, цифровой рубль - платежный инструмент, мы как раз сразу его рассматривали только для расчетов, но мы смотрим за мировыми тенденциями и буквально недавно подумали о том, что, может быть, имеет смысл как раз про начисление процентов на счета подумать, потому что по такому направлению уже движется Китай. Поэтому этот вопрос у нас в проработке, и мы в случае, если появится такая достаточная поддержка, будем тоже выходить с определенными инициативами", - сказала она, отвечая на вопросы сенаторов.

Кахруманова также прокомментировала реплику, что сейчас граждане обращаются к цифровому рублю в основном из любопытства и пока использовать этот инструмент им не выгодно.

"Я бы, наверное, буквально коротко сказала про кэшбеки. Кэшбеки обычно - это инструмент для банков. Все привыкли к тому, что если ты платишь, банк представляет кэшбек. Мы очень надеемся, что цифровой рубль немножко сместит конфигурацию, появятся кэшбеки непосредственно от производителей, торговых организаций, которым будет крайне выгодно предлагать такой инструмент людям. Поэтому нам кажется, что на следующем этапе как раз и для людей это тоже станет очень полезно", - заявила зампред ЦБ.

По данным ЦБ, с момента массового внедрения цифрового рубля граждане и бизнес открыли лишь 310 тысяч кошельков, проведя больше 250 тысяч операций.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России выпускает в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). При запуске проекта ЦБ не раз подчеркивал, что цифровой рубль - это не средство сбережения, поэтому проценты на остаток на цифровом кошельке начисляться не будут. Сейчас согласно законодательству граждане не могут открывать вклады в цифровых рублях и получать в них банковский кешбэк, а также брать кредиты в цифровых рублях.

В июле 2026 года Банк России заявил, что рассматривает возможность проведения эксперимента, в ходе которого планирует дать банкам возможность выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях. "Сейчас банки, когда открывают счета, это счета, открываемые в балансе Центрального банка, а банки зарабатывают на переводах и смарт-контрактах. И банки как раз предлагают иную модель, чтобы счета на платформе открывались в балансе самого банка. Это даст возможность банкам открывать депозиты или кредиты, потому что ответственность за эти средства будет непосредственно у банка", - говорила Кахруманова в кулуарах Финансового конгресса Банка России. Идея расширения эксперимента на начисление процентов до сих пор публично не звучала.